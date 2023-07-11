مع بدء تعاملات التجار وعمال مواد البناء والمقاولين في الصباح شغل بال آلاف المواطنين معرفة سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 11-7-2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار مواد البناء، حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء، لكي يبلغ حديد عز مبلغ 38800 جنيه، وسجلت أسعار الأسمنت المسلح نحو قيمة 1760 جنيها، كتسليم أرض المصنع.

كم أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 11-7-2023

وتوفر «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سعر الحديد اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

ثبت سعر الحديد اليوم الثلاثاء، وجاء على النحو التالي:

سعر طن الحديد شركة عز اليوم الثلاثاء 11 يوليو مبلغ 38800 جنيه.

سعر طن حديد المصريين نحو 37800 جنيه.

سعر طن حديد المراكبي 37000 جنيه.

سعر حديد العشري 37100 جنيه للطن.

سعر طن حديد المعادي اليوم الثلاثاء 11 يوليو نحو 36800 جنيه.

سعر طن حديد العتال 37500 جنيه.

سعر حديد بيانكو 36700 جنيه للطن.

سعر طن حديد عطية 37000 جنيه.

حديد مصر ستيل 37000 جنيه للطن.

سعر طن حديد الكومي اليوم الثلاثاء 11 يوليو مبلغ 37000 جنيه

سعر طن سعر حديد بشاي 38200 جنيه.

سجل سعر طن حديد سرحان 36500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 11 يوليو

سعر طن الأسمنت المسلح 1760 جنيها.

إما عن سعر طن أسمنت النصر سجل 1700 جنيه.

بينما سجل سعر أسمنت المعلم اليوم الثلاثاء 11 يوليو نحو 1685 جنيهًا للطن.

سعر طن أسمنت حلوان عند 1710 جنيهات.

سجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 1830 جنيها.

وصل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 11 يوليو إلى 1680 جنيها للطن الواحد.

بلغ سعر طن أسمنت العسكري 1700 جنيه.

سجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 11 يوليو نحو 1680 جنيها.

سعر أسمنت المقاوم المسلح اليوم الثلاثاء 11 يوليو ليسجل 1770 جنيها للطن.

- سعر طن أسمنت لافارج «قاهر البحار» 1770 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويس اليوم الثلاثاء 11 يوليو إلى 1760 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدي المقاوم 1880 جنيها.