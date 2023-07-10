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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: إزالة التعديات على أراضى الدولة التابعة للسكة الحديد ببرج العرب

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية بالمحافظة بإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بكل قوة وحزم، والإسراع في تنفيذ جميع قرارات الإزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21. 

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح الشريف أنه تم البدء في المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة اعتبارًا من 8 يوليو 2023، وقد كلف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدا أهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

من جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن موجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الـ21 مستمرة بشكل يومي، حيث تمت إزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة السكك الحديدية نطاق مركز ومدينة برج العرب وهي عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بطول 40م وارتفاع 2م بنجع أحمد بحري مزلقان السكة الحديد.

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حملات إزالة التعديات أراضي الدولة المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ الإسكندرية مركز ومدينة برج العرب

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