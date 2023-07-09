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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9 يوليو 2023

مواد البناء
مواد البناء

ينال البحث عن أسعار مواد البناء و سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد اهتمام الكثيرين للمهتمين بمجال العقارات والبناء المعماري في مصر.
 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9 يوليو 2023 

في التقرير التالي نرصد أسعار مواد البناء  سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في آخر تحديث للأسعار من المصانع.
 

أسعار الحديد اليوم الأحد  

حديد عز 38,800 جنيه
حديد بشاى 38,200 جنيه
حديد العتال 37,500 جنيه
حديد عطية 37,000 جنيه
حديد سرحان 36,500 جنيه
حديد المراكبى 37,000 جنيه
حديد المصريين 37,800 جنيه
حديد الكومى 37,000 جنيه
حديد المعادي 36,800 جنيه
حديد بيانكو 36,700 جنيه
حديد العشري 37,100 جنيه
حديد مصر ستيل 37,000 جنيه
 

أسعار الأسمنت اليوم الأحد  

أسمنت المسلح 1,750 جنيها
أسمنت النصر 1,700 جنيه
أسمنت الفهد 1,680 جنيها
أسمنت وادي النيل 1,680 جنيها
أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات
أسمنت العسكري 1,730 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه
أسمنت حلوان 1,750 جنيها
أسمنت السهم 1,730 جنيها
أسمنت السويدي 1,830 جنيها
أسمنت جنوب الوادي 1,720 جنيها
أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيها
أسمنت الممتاز 1,840 جنيها
أسمنت السويس 1,850 جنيها
أسمنت المعلم 1,680 جنيها
أسمنت تايتان 1,850 جنيها
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 1,790 جنيها
أسمنت النهضة 1,820 جنيها
أسمنت أسوان 1,780 جنيها
أسمنت السد العالي 1,780 جنيها
أسمنت قنا 1,830 جنيها
أسمنت المصريين 1,770 جنيها
أسمنت المصري 1,840 جنيها
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,740 جنيها
أسمنت المنيا 1,730 جنيها
أسمنت البرج 1,850 جنيها
أسمنت الماكس 1,900 جنيه 

 

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أسعار الطوب الأحمر اليوم 

 

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه
 

اسعار الرمل والزلط 

 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه



 

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