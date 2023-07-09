ينال البحث عن أسعار مواد البناء و سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد اهتمام الكثيرين للمهتمين بمجال العقارات والبناء المعماري في مصر.



أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9 يوليو 2023

في التقرير التالي نرصد أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في آخر تحديث للأسعار من المصانع.



أسعار الحديد اليوم الأحد

حديد عز 38,800 جنيه

حديد بشاى 38,200 جنيه

حديد العتال 37,500 جنيه

حديد عطية 37,000 جنيه

حديد سرحان 36,500 جنيه

حديد المراكبى 37,000 جنيه

حديد المصريين 37,800 جنيه

حديد الكومى 37,000 جنيه

حديد المعادي 36,800 جنيه

حديد بيانكو 36,700 جنيه

حديد العشري 37,100 جنيه

حديد مصر ستيل 37,000 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم الأحد

أسمنت المسلح 1,750 جنيها

أسمنت النصر 1,700 جنيه

أسمنت الفهد 1,680 جنيها

أسمنت وادي النيل 1,680 جنيها

أسمنت المخصوص 1,710 جنيهات

أسمنت العسكري 1,730 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه

أسمنت حلوان 1,750 جنيها

أسمنت السهم 1,730 جنيها

أسمنت السويدي 1,830 جنيها

أسمنت جنوب الوادي 1,720 جنيها

أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيها

أسمنت الممتاز 1,840 جنيها

أسمنت السويس 1,850 جنيها

أسمنت المعلم 1,680 جنيها

أسمنت تايتان 1,850 جنيها

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 1,790 جنيها

أسمنت النهضة 1,820 جنيها

أسمنت أسوان 1,780 جنيها

أسمنت السد العالي 1,780 جنيها

أسمنت قنا 1,830 جنيها

أسمنت المصريين 1,770 جنيها

أسمنت المصري 1,840 جنيها

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,740 جنيها

أسمنت المنيا 1,730 جنيها

أسمنت البرج 1,850 جنيها

أسمنت الماكس 1,900 جنيه

أسعار الطوب الأحمر اليوم

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه



اسعار الرمل والزلط





رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

رمل خشن متر مكعب 95 جنيه

زلط عادة متر مكعب 190 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه







