مخاوف من انهيار سوق العقارات في بريطانيا بسبب سياسة رفع أسعار الفائدة

حذر خبراء اقتصاديون من أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 7 %، يمكن أن يسبب حالة من الصدمة في سوق الإسكان في بريطانيا وتحديدا المتعلقة بالرهون العقارية.

أزمة عقارات في بريطانيا

وقال كبير الاقتصاديين آلان مونكس، من جيه بي مورجان، إن بعض المؤشرات تشير إلى أن سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا يجب أن يرتفع نقطتين مئويتين إضافيتين إلى 7 % من أجل كبح التضخم مع استمرار ارتفاع الأسعار.

بينما حذر خبراء الإسكان من أن رفع سعر الفائدة الأساسي للبنك مجددا إلى هذا المستوى المرتفع قد يكون المرحلة النهائية والضربة القاضية بالنسبة لسوق الإسكان والعقارات، وذلك وفق صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

ومن جهته قال كريج فيش، العضو المنتدب في شركة لودستون للرهن العقاري في لندن، إنه إذا وصلت أسعار الفائدة إلى 7 %، فإن سوق الرهن العقاري "سينهار تمامًا"، وستكون هناك عواقب وخيمة على الاقتصاد وسوق الإسكان.

وقال توم بيو، الخبير الاقتصادي في شركة RSM الاستشارية، إن أسعار الفائدة عند 6 % ستكون كافية لدفع الاقتصاد إلى ركود معتدل، ولكن حتى الركود المعتدل من شأنه أن يحدث حالة كبيرة من التضخم، ولذلك يجب عدم رفع سعر الفائدة من جديد خوفا من دفع الاقتصاد إلى ركود أعمق.

وقال ريز مالك، مدير شركة R3 Mortgages، وسيط الرهن العقاري المستقل ومقرها ساوثيند أون سي، إن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تكون القشة التي تنهي سوق العقارات تماما.

هذا وشهدت بريطانيا ارتفاعات متتالية في رفع سعر الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز والاسكان وارتفاع تكلفة الخدمات الصحية والتعليمية والفندقية.

وسبق وأكدت تقارير غربية أن الاقتصاد العالمي وجميع البلدان العشرين في منطقة اليورو دخلوا في حالة ركود بالفعل نتيجة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتراجع نشاط التصنيع العالمي.