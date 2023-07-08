انخفاض أسعار الغاز الطبيعى لـ2.563 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، خلال جلسات اليوم السبت، انخفاضًا لتحقق 2.563 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت الأسعار في وقت سابق 2.609 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

فيما تسببت أحوال الطقس الأكثر دفئًا في بعض المناطق في شمال الولايات المتحدة في تراجع توقعات الطلب على السلعة، وكشفت تقارير عن تسجيل الإنتاج الأمريكي من الغاز الطبيعي لمستويات مرتفعة وصلت بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 102 مليار قدم مكعب.

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لـ2.563 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وتزايد التوقعات المنتظرة في أسعار الغاز بعدما صرحت شركة إكسون موبيل بأن التقلبات في أسعار الغاز ستؤثر على أرباح المنبع للربع الثاني، وتظهر البيانات المقدمة من أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة أن الخسائر ستتراوح بين 1.8 مليار دولار و2.2 مليار دولار مقارنة بالربع الأول.

وأوضحت تقارير أن أسعار الغاز الطبيعي القياسية في أوروبا، انعكست على الأسعار العالمية والآسيوية للغاز الطبيعي المسال في الأسابيع الأخيرة، وقد ارتفعت الأسعار في أوروبا في الأسبوعين الماضيين بسبب انقطاع الخدمة والصيانة في مصانع معالجة الغاز في النرويج، التي تعد الآن أكبر مورد منفرد للغاز إلى أوروبا، بعد أن قطعت روسيا عمليات التسليم للعديد من عملاء الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

فيما تنطلق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 فى نسخته الثانية تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 وعلى مدار يومين، وسيستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم، وشركات التعدين العالمية، والمستثمرين، وشركات الخدمات، والموردين الراغبين فى أداء أعمالهم فى مصر والمنطقة، وسيسلط الضوء على خارطة طريق للمضى قدمًا فى إطلاق كل إمكانات قطاع التعدين فى ظل ما حققته النسخة الأولى من المؤتمر التى عقدت فى شهر يونيو العام الماضي.