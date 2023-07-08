تراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 30 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم السبت، بعد أن سجل عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر نحو 2180 جنيهًا مقارنة بنحو 2210 جنيهات أمس الجمعة.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالغرف التجارية، إن سبب التراجع زيادة حجم المعروض مع تراجع حجم الطلب بعد انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن سوق الصاغة في مصر شهد ارتفاعًا في حجم الطلب علي المشغولات الذهبية خلال الفترة الماضية.

وتابع لـ الدستور، أن عيار 18 شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المقبلين علي الزواج وخاصة الشبكة وهذا أدى إلى رواج في سوق المشغولات الذهبية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

جاءت الأسعار اليوم كالآتي:

سعر عيار 14 سجل نحو 1457.5جنيه للجرام.

سعر عيار 18 سجل نحو 1868.5 جنيه للجرام.

سعر عيار 21 سجل نحو 2180 جنيهًا للجرام.

سعر عيار 24 سجل نحو 2491.5 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 17440 جنيهًا للجرام.

سعر أوقية الذهب سجلت نحو 1925 دولارًا.



