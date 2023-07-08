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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم السبت 8-7-2023 فى مصر

الدواجن
الدواجن

تشهد أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم السبت 8-7-2023 ارتفاع ملحوظ في الأسواق المصرية عقب عيد الأضحى المبارك بسبب الإقبال على الشراء من كافة الأسر المصرية وانخفاض معدلات الإقبال على شراء اللحوم الحمراء مؤخرا.


أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم السبت 8-7-2023 في مصر

 

ارتفعت أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم السبت 8-7-2023 في الأسواق المصرية بقيمة تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد وفقا لمنطقة البيع في كافة محافظات الجمهورية حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار من بين 65_67 جنيه محلات بيع الطيور للمستهلكين من بين 70_71 جنيه.

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يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار من بين 91_95 جنيه محلات بيع الطيور للمستهلكين من بين 95_100 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار من بين 85_87 جنيه محلات بيع الطيور للمستهلكين من بين 90_95جنيه.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار من بين 50_52 جنيه محلات بيع الطيور للمستهلكين من بين 56_58 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الأرانب في المزارع للتجار من بين 40_42 جنيه محلات بيع الطيور للمستهلكين من بين 50_58 جنيه.

سجل كيلو الفراخ البانية نحو 180 جنيه في محلات بيع الطيور للمستهلكين.

 

سجل كيلو الأوراك نحو 81 جنيه في محلات بيع الطيور للمستهلكين.


سجل كيلو الكبد والقوانص نحو 70 جنيه في محلات بيع الطيور للمستهلكين.

 

سجل كيلو الصدور بالعظم نحو 70 جنيه في محلات بيع الطيور للمستهلكين.


سجل كيلو الأجنحة نحو 60 جنيه في محلات بيع الطيور للمستهلكين.


سجل كيلو الهياكل نحو 30 جنيه في محلات بيع الطيور للمستهلكين.

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سعر الكتاكيت في الأسواق المصرية

سجل الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 12.50 جنيه.

سجل الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 9.50 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 6 جنيه.

سجل كتكوت بط فرنساوي عمر يوم نحو 18.50 جنيه.

سجل كتكوت بط مسكوفي عمر يوم نحو 25 جنيه.

سجل كتكوت بط مولارد عمر يوم نحو 30 جنيه.

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