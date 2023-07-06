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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6-7-2023

مواد البناء
مواد البناء

واصلت أسعار الحديد تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراجع حديد عز إلى 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، كما سجلت أسعار الأسمنت تراجع في ظل حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها  سعر طن الحديد والأسمنت الخميس  6-7-2023.

سعر طن الحديد 

  • حديد عز أرض المصنع 32135 جنيهًا، وترتفع إلى 37,100 جنيه للمستهلك .

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مع استقرارها لـ5 أنواع.. "الإحصاء": ارتفاع جديد في أسعار مواد البناء

  • طن الحديد المصريين 37,600 جنيه.
  • طن الحديد بشاي 37,600 جنيه.
  • طن حديد العتال 35,600 جنيه.
  • طن حديد عطية 35,600 جنيه.
  • طن حديد سرحان  34,600 جنيه.
  • حديد المراكبي 37,600 جنيه.
  • حديد الكومي 34,600 جنيه.
  • حديد المعادي 34,600 جنيه.
  • حديد بيانكو 34,300 جنيه.
  • حديد العشري 35,300 جنيه.
  • حديد مصر ستيل  35,100 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم 

  • أسمنت السويدي 1,900 جنيه.
  • أسمنت وادي النيل 1,690 جنيه.
  • أسمنت العامرية عادة  1,880 جنيه.
  • أسمنت الممتاز 1,840 جنيه.
  • أسمنت السويس 1,850 جنيه.
  • أسمنت المخصوص 1,710 جنيه.
  • أسمنت العسكري 1,730 جنيه.
  • أسمنت سيناء 42.5: 1,700 جنيه.
  • أسمنت حلوان 1,750 جنيه.
  • أسمنت السهم 1,730 جنيه.
  • أسمنت المسلح 1,830 جنيه.
  • أسمنت النصر 1,795 جنيه.
  • أسمنت الفهد 1,700 جنيه.
  • جنوب الوادي 1,720 جنيه.
  • أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه.
  • أسمنت المعلم 1,670 جنيه.
  • أسمنت تايتان 1,850 جنيه.
  • أسمنت أسيوط 1,800 جنيه.
  • أسمنت المهندس 1,790 جنيه.
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