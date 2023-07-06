مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6-7-2023
واصلت أسعار الحديد تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراجع حديد عز إلى 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، كما سجلت أسعار الأسمنت تراجع في ظل حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء.
وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 6-7-2023.
سعر طن الحديد
- حديد عز أرض المصنع 32135 جنيهًا، وترتفع إلى 37,100 جنيه للمستهلك .
- طن الحديد المصريين 37,600 جنيه.
- طن الحديد بشاي 37,600 جنيه.
- طن حديد العتال 35,600 جنيه.
- طن حديد عطية 35,600 جنيه.
- طن حديد سرحان 34,600 جنيه.
- حديد المراكبي 37,600 جنيه.
- حديد الكومي 34,600 جنيه.
- حديد المعادي 34,600 جنيه.
- حديد بيانكو 34,300 جنيه.
- حديد العشري 35,300 جنيه.
- حديد مصر ستيل 35,100 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم
- أسمنت السويدي 1,900 جنيه.
- أسمنت وادي النيل 1,690 جنيه.
- أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه.
- أسمنت الممتاز 1,840 جنيه.
- أسمنت السويس 1,850 جنيه.
- أسمنت المخصوص 1,710 جنيه.
- أسمنت العسكري 1,730 جنيه.
- أسمنت سيناء 42.5: 1,700 جنيه.
- أسمنت حلوان 1,750 جنيه.
- أسمنت السهم 1,730 جنيه.
- أسمنت المسلح 1,830 جنيه.
- أسمنت النصر 1,795 جنيه.
- أسمنت الفهد 1,700 جنيه.
- جنوب الوادي 1,720 جنيه.
- أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه.
- أسمنت المعلم 1,670 جنيه.
- أسمنت تايتان 1,850 جنيه.
- أسمنت أسيوط 1,800 جنيه.
- أسمنت المهندس 1,790 جنيه.