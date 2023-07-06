مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6-7-2023

واصلت أسعار الحديد تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراجع حديد عز إلى 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، كما سجلت أسعار الأسمنت تراجع في ظل حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 6-7-2023.

سعر طن الحديد

حديد عز أرض المصنع 32135 جنيهًا، وترتفع إلى 37,100 جنيه للمستهلك .

طن الحديد المصريين 37,600 جنيه.

طن الحديد بشاي 37,600 جنيه.

طن حديد العتال 35,600 جنيه.

طن حديد عطية 35,600 جنيه.

طن حديد سرحان 34,600 جنيه.

حديد المراكبي 37,600 جنيه.

حديد الكومي 34,600 جنيه.

حديد المعادي 34,600 جنيه.

حديد بيانكو 34,300 جنيه.

حديد العشري 35,300 جنيه.

حديد مصر ستيل 35,100 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم