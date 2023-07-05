مع استقرارها لـ5 أنواع.. "الإحصاء": ارتفاع جديد في أسعار مواد البناء

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور متوسطات أسعار مواد البناء لشهر مايو 2023 مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه، والشهر المناظر من العام السابق عليه، والتي تعد أساسا في حساب وتقدير تعويضات فروق الأسعار للمقاولين.

ووفق تقرير خاص حصلت عليه “الدستور”، بلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم للطن 39.32 ألف جنيه فى شهر مايو 2023 مقابل 38.13 ألف جنيه فى شهر أبريل 2023 بنسبة زيادة قدرها 3.1% بينما كان متوسط سعر البيع 20.21 ألف جنيه فى شهر مايو 2022 بنسبة زيادة قدرها 94.6%.

ارتفع متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاندى العادى المعبأ فى شيكارة "50 كجم" لـ 95.98 جنيه في شهر مايو 2023 مقابل 95.14 جنيه في شهر أبريل 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.9% بينما كان متوسط سعر البيع 74.22 جنيه فى شهر مايو 2022 بنسبة زيادة قدرها 29.3%.

كما ارتفع متوسط سعر خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب لـ 8.10 ألف جنيه فى شهر مايو 2023 مقابل 8.06 ألف جنيه فى شهر أبريل 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.6% بينما كان متوسط سعر البيع 5.71 ألف جنيه فى شهر مايو 2022 بنسبة زيادة قدرها 41.9%.

سجل متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش "3مم" أبيض للمتر المسطح 165.12 جنيه فى شهر مايو 2023 مقابل 161.92 جنيه فى شهر أبريل 2023 بنسبة زيادة قدرها 2% بينما كان متوسط سعر البيع 119.03 جنيه فى شهر مايو 2022 بنسبة زيادة قدرها 38.7%.

وفى المقابل، أظهر تقرير الإحصاء، استقرار أسعار 5 أنواع من مواد البناء، حيث سجل متوسط سعر بيع رمل للمتر المكعب 163.73 جنيه فى شهر مايو 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه، كما سجل متوسط سعر بيع متر مكعب من زلط 228.68 جنيه خلال شهر مايو 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه.

كما استقر متوسط سعر بيع أسمنت أبيض فى شيكارة عند 159.61 جنيه خلال شهر مايو 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه، وسجل متوسط سعر بيع متر سن 234.83 جنيه خلال شهر مايو 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه، واستقر الجبس عند 1607.26 جنيه خلال شهر مايو 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه.