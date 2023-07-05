ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مع استقرارها لـ5 أنواع.. "الإحصاء": ارتفاع جديد في أسعار مواد البناء

مواد البناء
مواد البناء

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور متوسطات أسعار مواد البناء لشهر مايو 2023 مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه، والشهر المناظر من العام السابق عليه، والتي تعد أساسا في حساب وتقدير تعويضات فروق الأسعار للمقاولين.

ووفق تقرير خاص حصلت عليه “الدستور”، بلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم للطن 39.32 ألف جنيه فى شهر مايو 2023 مقابل 38.13 ألف جنيه فى شهر أبريل 2023 بنسبة زيادة قدرها 3.1% بينما كان متوسط سعر البيع 20.21 ألف جنيه فى شهر مايو 2022 بنسبة زيادة قدرها 94.6%.

ارتفع متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاندى العادى المعبأ فى شيكارة "50 كجم" لـ 95.98 جنيه في شهر مايو 2023 مقابل 95.14 جنيه في شهر أبريل 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.9% بينما كان متوسط سعر البيع 74.22 جنيه فى شهر مايو 2022 بنسبة زيادة قدرها 29.3%.

كما ارتفع متوسط سعر خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب لـ 8.10 ألف جنيه فى شهر مايو 2023 مقابل 8.06 ألف جنيه فى شهر أبريل 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.6% بينما كان متوسط سعر البيع 5.71 ألف جنيه فى شهر مايو 2022 بنسبة زيادة قدرها 41.9%.

سجل متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش "3مم" أبيض للمتر المسطح 165.12 جنيه فى شهر مايو 2023 مقابل 161.92 جنيه فى شهر أبريل 2023 بنسبة زيادة قدرها 2% بينما كان متوسط سعر البيع 119.03 جنيه فى شهر مايو 2022 بنسبة زيادة قدرها 38.7%.

وفى المقابل، أظهر تقرير الإحصاء، استقرار أسعار 5 أنواع من مواد البناء، حيث سجل متوسط سعر بيع رمل للمتر المكعب 163.73 جنيه فى شهر مايو 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه، كما سجل متوسط سعر بيع متر مكعب من زلط 228.68 جنيه خلال شهر مايو 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه.

كما استقر متوسط سعر بيع أسمنت أبيض فى شيكارة عند 159.61 جنيه خلال شهر مايو 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه، وسجل متوسط سعر بيع متر سن 234.83 جنيه خلال شهر مايو 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه، واستقر الجبس عند 1607.26 جنيه خلال شهر مايو 2023 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من العام نفسه.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء مواد البناء أسعار مواد البناء حديد التسليح الأسمنت البورتلاندي

الأكثر قراءة

طريقة علاج التهاب الحلق في الصيف بطرق طبيعية

تحرك برلماني عاجل لحل مشاكل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

بالأسماء.. قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 قبل إعلان النتيجة رسميًا

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لموظفي القطاع الحكومي

إعلانها اليوم.. رابط نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا