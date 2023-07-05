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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شريف الديوانى: قرار الرئيس السيسى بعدم تحرير سعر الصرف صائب

الدكتور شريف الديوانى
الدكتور شريف الديوانى

قال الدكتور شريف الديوانى، رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنتدى الاقتصادى العالمي "دافوس" سابقًا، إنه يتفق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عدم تحرير سعر الصرف خلال هذه الفترة حتى لا يتحمل المواطن أعباء زائدة، وهو قرار صائب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه قبل تحرير سعر الصرف، لا بد من معرفة ما سيحدث بعده، وماهي العوامل التي تؤدي لخفض الأسعار خاصة أن العالم كله يعاني اقتصاديًا وليس في معدلات نموه حتى الصين نفسها.

مصر لديها فرصة كبيرة للاستثمار

وتابع، أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستثمار، لأن المنطقة العربية أصبحت قوية ومبشرة ومصر لديها فرصة جيدة وواعدة للاستثمار، وعلى الدولة سرعة استغلال ذلك.

وأكد خلال الحلقة أن السياحة المصرية اليوم في أعلى مراتبها وكل السياح من دول كبرى بالعالم. 

شريف الديواني الرئيس عبدالفتاح السيسي سعر الصرف قرار صائب خفض الأسعار فرصة كبيرة للاستثمار المنطقة العربية قوية ومبشرة

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