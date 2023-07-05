"التموين" تكشف أسباب تراجع أسعار الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، عن أسباب تراجع أسعار الذهب مؤخرًا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية " صدي البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن أسعار الذهب تراجعت 20 جنيهًا وعيار 21 سجل 2200 جنيه للجرام.

وأضاف، أن هناك زيادة استهلاك في الأعياد وهناك توازن أكثر في الأسعار، وهناك انخفاض لا يتخطي الـ50 جنيهًا، موضحًا أن مبادرة اعفاء واردات الذهب بكافة أشكالها من أي جمارك ماعدا ضريبة القيمة المضافة ساعد في توازن الأسعار.

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أن الشهر الماضي دخل الدولة أكثر من 300 كيلو في هذه المبادرة، موضحًا أن الزيادة في العرض ساعدت علي تراجع الأسعار، وحدوث التوازن بين البيع والشراء، ومصر ليست بعيدة عن السعر العالمي حاليًا.