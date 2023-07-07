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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 7-7-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة مع توقف حركة التداول في البنوك للإجازة الأسبوعية للبنوك على أن تعاود التداول يوم الأحد المقبل، كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك.

و تعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 7-7-2023.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري: 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع .
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75جنيه للشراء، . 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

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  • بنك قناة السويس:  30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.5903 جنيه33.7076 جنيه
جنيه إسترلينى39.3856 جنيه39.5116 جنيه
فرنك سويسرى34.4299 جنيه34.5412 جنيه
100 ين يابانى21.4436 جنيه21.5120 جنيه
ريال سعودى8.2213 جنيه8.2474 جنيه
دينار كويتى100.3393 جنيه100.7344 جنيه
درهم اماراتى8.3968 جنيه8.4253 جنيه
اليوان الصينى4.26384.2777

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