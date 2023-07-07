سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 7-7-2023
استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة مع توقف حركة التداول في البنوك للإجازة الأسبوعية للبنوك على أن تعاود التداول يوم الأحد المقبل، كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك.
و تعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 7-7-2023.
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري: 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع .
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: 30.75جنيه للشراء، . 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء،30.95 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|يورو
|33.5903 جنيه
|33.7076 جنيه
|جنيه إسترلينى
|39.3856 جنيه
|39.5116 جنيه
|فرنك سويسرى
|34.4299 جنيه
|34.5412 جنيه
|100 ين يابانى
|21.4436 جنيه
|21.5120 جنيه
|ريال سعودى
|8.2213 جنيه
|8.2474 جنيه
|دينار كويتى
|100.3393 جنيه
|100.7344 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3968 جنيه
|8.4253 جنيه
|اليوان الصينى
|4.2638
|4.2777