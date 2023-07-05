ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

يتساءل الكثير من المصريين العاملين في الخارج عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار، حيث تعد أكبر جالية عربية بالمملكة العربية السعودية من المصريين بسبب العلاقات التجارية الجيدة بين البلدين.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في البنوك المصرية

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في البنوك المصرية من المصريين العاملين في المملكة وذويهم وذلك لتغير العملات المالية وتداول في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة مؤخرا ويمكن للمواطنين متابعة نشرة الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء لمعرفة أسعار الصرف وهى كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

txt

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

txt

منتصف التعاملات| سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 3 يوليو

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.28 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر وصل الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل الريال نحو 8.03 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم في البنوك وماكينات الصرافة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

وفي بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي القطري وصل الريال السعودي إلى 8.13 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الريال السعودي نحو 8.16 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الريال السعودي نحو 7.96 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال السعودي نحو 8.17 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

 

اقرأ المزيد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

سعر الريال السعودي سعر الريال الريال السعودي البنوك المصرية البنك المركزي البنك الأهلي الريال

الأكثر قراءة

الباز يكشف السبب الحقيقى وراء قيام جزار بتعليق ذبيحة على عمود المونوريل

الباز يكشف مفاجأة عن العراقى حارق المصحف فى السويد

يوسف الحسينى ينعى علاء عبدالخالق: كان واحدًا من أيقونات جيل التسعينات

الأولى بالتعليم الفندقى: حلمى التحق بكلية سياحة وفنادق

خبير: التقارب المصرى التركى جاء بعد تصفية الكثير من القضايا الخلافية

الجارديان: حكومة "سوناك" تخطط لإسقاط تعهد لندن بتمويل المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا