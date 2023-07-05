سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

يتساءل الكثير من المصريين العاملين في الخارج عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار، حيث تعد أكبر جالية عربية بالمملكة العربية السعودية من المصريين بسبب العلاقات التجارية الجيدة بين البلدين.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في البنوك المصرية

زاد البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023 في البنوك المصرية من المصريين العاملين في المملكة وذويهم وذلك لتغير العملات المالية وتداول في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة مؤخرا ويمكن للمواطنين متابعة نشرة الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء لمعرفة أسعار الصرف وهى كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.28 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر وصل الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل الريال نحو 8.03 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي القطري وصل الريال السعودي إلى 8.13 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الريال السعودي نحو 8.16 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الريال السعودي نحو 7.96 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الريال السعودي نحو 8.17 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

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