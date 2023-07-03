سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم في البنوك وماكينات الصرافة

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 استقرار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق الموافق 3 يوليو 2023 استقرار خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 استقرار خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقر خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو في البنك التجاري الدولي، سجل استقرار مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 شهد استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.