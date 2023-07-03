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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 3 يوليو

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية استقرارًا، مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات بحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق الموافق 3 يوليو 2023 استقرار خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقر خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو في البنك التجاري الدولي، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 شهد استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار منتصف التعاملات سعر الدولار اليوم الاثنين الجنيه المصري

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