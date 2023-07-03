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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

الدولار
الدولار

تتصدر محركات البحث كافة محاولة استطلاع مؤشرات الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية المختلفة نتيجة التغيرات المستمرة بقيمة الدولار أمام الجنيه المصري نتيجة تأثيرها بالأزمة الاقتصادية العالمية.

"الدستور" تستعرض في السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 بالبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 3 يوليو 2026 بالبنوك المصرية

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في البنوك اليوم الإثنين 3-7-2023 استقرارًا ملحوظًا، وذلك تزامنًا عطلة إجازة عيد الأضحى المبارك في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

وعلى المستوى العالمي، استقر مؤشر سعر الدولار، حيث سجل مؤشر الدولار عالميًا الآن 102.575 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة 0.42%، حيث كان مؤشر الدولار في آخر إغلاق له عند مستوى 103.008 نقطة.

سعر الدولار اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في البنك المركزي المصري

يشهد  سعر الدولار  استقرارًا مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم عند 30.83 جنيها للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وطبقًا  لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري يسجل سعر الدولار اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

يشهد سعر الدولار  الأمريكي اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي «CIB»  لعملية الشراء  30.85 جنيه،  و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو 2023 عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بينما وصل سعر الدولار الأمريكي. اليوم الإثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 30.85 جنيه لعملية الشراء و30.95 جنيه لعملية البيع.

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إجازة عيد الأضحى 2023

يعد اليوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023، آخر أيام  إجازة عيد الأضحى 2023 للبنوك المصرية، وذلك وفقًا  لقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من الثلاثاء الماضي 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين 3 يوليو 2023، وسيتم استئناف العمل في البنوك بداية من صباح  غدًا الثلاثاء 4 يوليو 2023.

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