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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تباين في سوق أسعار العملات الرقمية

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأحد، وسجل سعر عملة بيتكوين ارتفاعا بنسبة 0.42%، ليصل إلى 30526.2 دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.03% دولار مسجلا 1.915.42 دولار، وارتفع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 1.29%، ليسجل 0.2895 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 71. 5% ليسجل 030. 19 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" انخفاض بنحو 3.28%، ليصل إلى مستويات 0.067170 دولار، وانخفضت عملة "شيبا" بنسبة 1.18% إلى مستويات 0.754 دولار، وانخفضت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.01% إلى مستويات قرب 12.83 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 29. 0% إلى مستويات 0.00866 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 38. 8% إلى مستويات 6073 .1 دولار.

 

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية بيتكوين إيثريوم كاردانو دوج كوين العقود الذكية

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