تباين في سوق أسعار العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم الأحد، وسجل سعر عملة بيتكوين ارتفاعا بنسبة 0.42%، ليصل إلى 30526.2 دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.03% دولار مسجلا 1.915.42 دولار، وارتفع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 1.29%، ليسجل 0.2895 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 71. 5% ليسجل 030. 19 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" انخفاض بنحو 3.28%، ليصل إلى مستويات 0.067170 دولار، وانخفضت عملة "شيبا" بنسبة 1.18% إلى مستويات 0.754 دولار، وانخفضت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.01% إلى مستويات قرب 12.83 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 29. 0% إلى مستويات 0.00866 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 38. 8% إلى مستويات 6073 .1 دولار.