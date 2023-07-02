القبض على "عصابة تزوير العملات النقدية" في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من "عامل بسوبر ماركت" بتضرره من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) لحضــــوره للمحل عمله محاولاً شراء بعض المنتجات باستخدام عملات مُقلدة.

بالانتقال تم ضبط المذكور وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد (20) ورقة مالية فئة المائة جنيــه "مُقلدين" وبمواجهته اعترف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة) وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية، وأجنبية "مقلدة") وبمواجهته قرر بتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة) وبإستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته (كيسة كمبيوتر – 2 طباعة – 2 فلاشة) .

وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير العملات النقدية بقصد ترويجها باستخدام الأدوات المضبوطة بمسكنه بالاشتراك مع (نجله، مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.