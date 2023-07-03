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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

الذهب
الذهب

مع بداية الساعات المبكرة في اليوم وانتهاء عيد الأضحى المبارك، شغل بال الشباب معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر حالة من الصعود المفاجئ خلال في بداية التعاملات اليوم، وذلك مقارنة بسعره في تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 3- 7- 2023 في مصر بدون مصنعية.

وارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين ليسجل نحو مبلغ 2235 جنيها للبيع، وقيمة 2210 جنيهات للشراء، عقب أن سجل في أمس نحو 2225 جنيها للبيع، وقيمة 2210 جنيهات للشراء، أي تكون بزيادة قدرها 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم  

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر عند مبلغ 17880 جنيها للبيع، و17680 جنيها للشراء، وعيار 21 وزن صافي، يكون بدون المصنعية.

انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات الأحد

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

سعر الذهب اليوم الإثنين عيار 24

- سعر الذهب اليوم.. صعد عيار 24 عند مستوى 2525.75 جنيه للشراء، و2554.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 22

- سعر الذهب اليوم.. زاد عيار 22 عند 2315.25 جنيه للشراء، و2341.5 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

- رفع سعر الذهب اليوم عيار 21 عند 2210 جنيهات للشراء، و2235 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سعر الذهب اليوم.. صعد عيار 18 ليصل إلى 1894.25 جنيه للشراء، و1915.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم لعيار 14

- سعر الذهب اليوم.. ارتفع عيار 14 عند مستوى 1473.25 جنيه للشراء، و1490 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم لعيار 12

- سعر الذهب اليوم.. زاد عيار 12 ليسجل نحو 1262.75 جنيه للشراء، 1277.25 جنيه للبيع.

انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات الأحد

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سعر جرام الذهب عيار 9

- سعر الذهب اليوم.. سجل عيار 9 نحو 953.5 جنيه للشراء، 964.25 جنيه للبيع.

 

سعر أونصة الذهب اليوم الإثنين 3 يوليو

أما عن سعر أونصة الذهب فسجل الآن 1920 دولارا للبيع، و1918 دولارا للشراء.

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