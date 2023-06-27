تفاصيل مصرع 31 من عمال مناجم الذهب فى جنوب إفريقيا

اكتشفت سلطات جنوب إفريقيا، وجود حركة تحت الأرض في منجم ذهب مغلق حيث يعتقدون أن ما لا يقل عن 31 من عمال المناجم غير القانونيين لقوا حتفهم في انفجار غاز مشتبه به، مما يزيد من احتمال ضئيل للغاية بوجود ناجين.

قال المسئولون أيضًا، إنه من المحتمل أن يكون هناك عدد أكبر من عمال المناجم غير الشرعيين تحت الأرض مما كان يعتقد في البداية، وأن عدد الوفيات سيكون أعلى من 31.

منجم فيرجينيا للذهب المهجور

وأشارت سلطات جنوب إفريقيا، إلى أن عملية البحث في منجم فيرجينيا للذهب المهجور في مدينة ويلكوم بوسط البلاد لم تبدأ بعد؛ بسبب المستويات العالية الخطيرة من غاز الميثان التي لا تزال موجودة في المنجم، مما يعني أنه قد يكون هناك المزيد من الانفجارات.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المعدنية والطاقة، ناثي شابانجو فى تصريحات له اليوم الثلاثاء: "الوضع الحالي صعب نوعًا ما".

وأوضح شابانجو، أن الإدارة الحكومية كانت تعمل مع فريق من المفتشين من الشركة التي كانت تدير المنجم سابقًا، بالإضافة إلى خدمات الإنقاذ لتحديد ما إذا كان النشاط تحت الأرض المكتشف "حركة بشرية".

ما زالت جثثهم تحت الأرض

وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي فقط، عن أنها اشتبهت في مقتل العشرات من عمال المناجم غير القانونيين في المنجم يوم 18 مايو، وما زالت جثثهم تحت الأرض، كانوا لا يزالون يجمعون الحادث.

يأخذ عمال المناجم غير القانونيين الطعام والماء والإمدادات الأخرى معهم؛ لأنهم يتوقعون أن يكونوا تحت الأرض لبعض الوقت.

وقال شابانجو إنه بالنظر إلى الاشتباه في وقوع الانفجار قبل أكثر من شهر، فإن فرص وجود ناجين ضئيلة ولم تتمكن إدارة الموارد المعدنية من تأكيد ما تم اكتشافه من التحركات إلا بعد الحصول على مزيد من المعلومات.

وقالت المتحدثة باسم الشركة التي كانت تدير المنجم سابقًا، هارموني جولد، أمس الإثنين، إن مستويات غاز الميثان في المنجم تعني أننا "لا نسمح حاليًا لأي شخص بالذهاب إلى هناك"، بمن فيهم فريق الإنقاذ لدخول المنجم.