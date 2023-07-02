انخفاض أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية

انخفضت أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية بقيمة 4 جنيهات نتيجة تراجع الطلب على المعدن الأصفر في نهاية عيد الأضحى المبارك.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالآتي:

أسعار الذهب الآن

عيار ١٨ سجل نحو ١٩٥٠ جنيها

عيار ٢١ سجل نحو ٢٢٧٥ جنيها

عيار ٢٤ سجل نحو ٢٦٠٠ جنيه

الجنيه الذهب سجل ١٨٢٠٠ جنيه

وأضاف مغربي أن الأسعار لا تشمل المصنعية، مشيرا إلى أن سعر الذهب العالمي سجل نحو ١٩١٩ دولارا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.