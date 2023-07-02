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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات الأحد

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية انخفاضا بقيمة جنيه واحد.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث الآتي:

أسعار الذهب الآن

سجل عيار ١٨     نحو  1949   جنيها

عيار  21 سجل نحو   2274     جنيها

عيار ٢٤ سجل  نحو  ٢٦٠٠     جنيه

سعر  الجنيه الذهب بلغ ١٨٢٠٠ جنيه 

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب العالمي ١٩١٩ دولارا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

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