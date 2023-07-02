انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات الأحد
شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية انخفاضا بقيمة جنيه واحد.
وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية.
وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث الآتي:
أسعار الذهب الآن
سجل عيار ١٨ نحو 1949 جنيها
عيار 21 سجل نحو 2274 جنيها
عيار ٢٤ سجل نحو ٢٦٠٠ جنيه
سعر الجنيه الذهب بلغ ١٨٢٠٠ جنيه
وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الذهب العالمي ١٩١٩ دولارا للأونصة.
وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.