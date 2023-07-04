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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

مع بداية التعاملات في أول أيام العمل بعد عيد الأضحى المبارك، حرص المواطنين على معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في البنوك المصرية من قبل المسافرين للحج في المملكة العربية السعودية.

واصل سعر الريال السعودي، استقراره أمام سعر الجنيه المصري، اليوم والذي سيوافق أول أيام العمل الرسمية للبنك المركزي والبنوك المصرية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك، وننشر أسعار الريال في البنوك المصرية، طبق آخر تحديث وارد من خلال شاشات عرض أسعار العملات بالبنوك المصرية، وعرض لجميع الأسعار للعملات بشكل ومباشر.

أسعار الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في البنك المركزي المصري، نحو قيمة 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي CIB
سجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4 يوليو في البنك التجاري الدولي نحو مبلغ 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في بنك مصر

وسجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في بنك مصر نحو مبلغ 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4 يوليو في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري
وسجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4 يوليو في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية
وسجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

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