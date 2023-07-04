مع بدء أولى أيام العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، يحرص المقاولين والتجار على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 عبر جوجل، حيث انخفضت أسعار الحديد في السوق المصري بقيمة تتراوح ما بين 500 إلى 1100 جنيه في الطن الواحد، والتي تختلف من مصنع لآخر.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

ينشر "الدستور"، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3 يوليو 2023.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد اليوم في مصر وتكون على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم 37500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي عند مبلغ 37000 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 37000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 37000 جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 33500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء نحو 33500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 36000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 33700 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء نحو 33700 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء نحو 34000 جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 34000 جنيه للطن الواحد

وسجل سعر حديد الجارحي الأعلي سعر حيث وصل طن لنحو مبلغ 38760 جنيها.



أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

سجل سعر الأسمنت بالشركة العربية للأسمنت نحو مبلغ 1700 جنيه لطن المسلح.

وسجل سعر الأسمنت بالشركة العربية للأسمنت نحو مبلغ 1650جنيها لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الثلاثاء نحو 1800جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المنيا اليوم الثلاثاء نحو 1890 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الثلاثاء نحو 1660 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة المصريين اليوم الثلاثاء نحو 1770جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء نحو 1670جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الثلاثاء نحو 1800جنيه للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء نحو 1710جنيهات للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء نحو 1780جنيها للطن.