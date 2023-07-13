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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تأهل 4 مصريين لنهائي بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تأهّل الرباعي محمد حاتم وسيف وائل وأسامة مدحت وطارق تامر، لاعبو منتخب مصر للخماسي الحديث إلى نهائي بطولة العالم للشباب تحت 17 عامًا والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 10 يوليو وحتى 17 من الشهر ذاته.

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وتصدر محمد حاتم التصفية  الأولى من مسابقة فردي الشباب برصيد 1359 نقطة، فيما جاء زميله سيف وائل بالمركز الثالث بنفس رصيد النقاط، ليتأهل الثنائي للنهائي.

وفي التصفية الثانية تصدر أسامة مدحت التصفية برصيد 1380 نقطة ، فيما احتل مواطنه طارق تامر المركز السادس بعد حصده لـ 1354 نقطة ليتأهلا سويا للنهائي.

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وتنص لوائح مسابقات الشباب والناشئين على تأهل أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن عشر من كل تصفية للدور النهائي الذي يضم 36 لاعبًا.

وتقام منافسات نهائي فردي الشباب وفري الشابات بعد غدا السبت ، وكان الرباعي المصري  فريدة خليل وجنة الجندي وسارة محمد وريتاج علاء قد تأهلن لنهائي فردي الشابات أمس.

وانطلقت البطولة الثلاثاء الماضي واستطاعت مصر التتويج بميداليتين بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت وفضية في تتابع الشابات للزوجي سارة محمد وفريدة خليل. 

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وتشهد البطولة لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث ، وهو النظام الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 ، والذي يحتوى على مسابقة الموانع بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي.

وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

يشارك في منافسات البطولة  210 لاعبًا ولاعبة ممثلين لـ 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي مكون من 17 فردا.

وينافس منتخب مصر فى البطولة بفريق مكون من 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبين و6 لاعبات.

أسامة مدحت الأكاديمية العربية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بطولة العالم للخماسي بطولة العالم بطولة العالم للخماسي الحديث

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