استقر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل الجنيه في كافة البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية، كما استقر سعر العملات الأجنبية جميعها.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو وأسعار العملات العربية اليوم الخميس 13-7-2023 .

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري : 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.04 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر : 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.04 للبيع.

بنك كريدي اجريكول مصر: 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.15 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري الدولي : 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.16 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.95 جنيه للشراء، 34.15 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.57 جنيه للشراء، 33.96 للبيع.

بنك قناة السويس : 33.95 جنيه للشراء، 34.15 للبيع.

بنك البركة : 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.15 للبيع.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 99.54 جنيه للشراء، مقابل 100.58 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه، وفي بنك القاهرة : 100.40 جنيه للشراء، 100.86 للبيع، وفي بنك مصر : 100.22 جنيه للشراء، 100.58 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي على شاشات البنك المركزي 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفي بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفي بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.