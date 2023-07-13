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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو وأسعار العملات العربية اليوم الخميس 13-7-2023

العملات العربية
العملات العربية

استقر سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل الجنيه في كافة البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية، كما استقر سعر العملات الأجنبية جميعها.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو وأسعار العملات العربية اليوم  الخميس 13-7-2023 .

 

سعر اليورو اليوم 

  • سعر اليورو في  البنك الأهلي المصري : 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.04 للبيع.
  • سعر اليورو في بنك مصر : 33.84 جنيه للشراء، مقابل 34.04 للبيع.
  • بنك كريدي اجريكول مصر:  33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.15 للبيع.
  • سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري الدولي : 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.16 للبيع.

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام

أسعار مواد البناء| سعر طن الحديد اليوم الاربعاء 12 يوليو

  • سعر اليورو في بنك الإسكندرية: 33.95 جنيه للشراء، 34.15 للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.57 جنيه للشراء، 33.96 للبيع.
  • بنك قناة السويس : 33.95 جنيه للشراء، 34.15 للبيع.
  • بنك البركة : 33.95 جنيه للشراء، مقابل 34.15 للبيع.

 

أسعار العملات العربية 

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 99.54 جنيه للشراء، مقابل 100.58 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه، وفي بنك القاهرة :  100.40 جنيه للشراء، 100.86 للبيع، وفي بنك مصر :  100.22 جنيه للشراء، 100.58 للبيع.

 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي على شاشات البنك المركزي 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفي بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفي بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

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سعر اليورو اليوم الأربعاء 12 يوليو خلال التعاملات المسائية

اليورو العملات الاجنبية الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي الريال السعودي

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