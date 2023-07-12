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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 12 يوليو خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلا نحو 33.59 جنيه للشراء، و 33.70 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الأربعاء

وترصد "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 مقابل العملة المحلية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال  التعاملات المسائية، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

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