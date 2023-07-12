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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

ارشيفية
ارشيفية

سجل سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 استقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 33.59 جنيه للشراء، و 33.70 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاربعاء

ينشر "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 أمام العملة المحلية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم 10-7-2023

سعر اليورو اليوم الأحد 9-7-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الاربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

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