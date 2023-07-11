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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية

اليورو
اليورو

سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 سجل استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 33.59 جنيه للشراء، و 33.70 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الثلاثاء

ترصد "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 أمام العملة المحلية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال  التعاملات المسائية، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

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