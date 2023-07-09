سعر اليورو اليوم الأحد 9-7-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية استقرار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 33.59 جنيه للشراء، و 33.70 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الأحد

يستعرض “الدستور” آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 أمام العملة المحلية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 سجل استقرارًا في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.