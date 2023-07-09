ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 9 يوليو 2023

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات سجل استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 33.59 جنيه للشراء، و 33.70 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

بداية التعاملات|استقرار أسعار صرف الدولار وارتفاع اليورو والاسترلينى

التعاملات المسائية| سعر اليورو اليوم السبت 8-7-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو تحديث يومي اليوم الاحد

 يستعرض "الدستور" أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 أمام العملة المحلية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 9 يوليو 2023 سجل استقرارًا في بنك القاهرة مسجلا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 9 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 9 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 9 يوليو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الأحد منتصف التعاملات الجنيه المصري

الأكثر قراءة

"إثارة الغرائز ومتعة شخصية".. ماذا قال "شاب السطوح" عن تصوير السيدات بالحمام؟

دهستهم سيارة ربع نقل.. مصرع 3 فى حادث تصادم بالشيخ زايد

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

منتجو الخضر والفاكهة تطالب بتطبيق الزراعة التعاقدية لمواجهة ارتفاع أسعار البصل والثوم

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مهرجان العلمين الجديدة؟

محافظ أسوان: التوسع فى الطاقة الفندقية لاستيعاب الحركة السياحية الوافدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"عصيان مدني".. ماذا سيحدث في احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة