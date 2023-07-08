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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر اليورو اليوم السبت 8-7-2023 مقابل الجنيه المصري

اليورو
اليورو

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 استقر خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 33.40 جنيه للشراء، و 33.52 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي.

سعر اليورو تحديث يومي اليوم السبت 

الدستور ينشر أخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 أمام العملة المحلية في البنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، و 33.25 جنيه للبيع.

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التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 8 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 استقرارًا في بنك القاهرة مسجلا 32.17 جنيه للشراء، و 33.32 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.07 جنيه للشراء، 34.25 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و 34.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مسجلاً 33.50 جنيه للشراء، و 33.65 جنيه للبيع.

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