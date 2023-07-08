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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 8 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

تنشر الدستور سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، استقر خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل"، خلال الفترة الماضية، نظرًا لارتباطه ببعض أسعار السلع في الأسواق.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 8-6-2023

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8-7-2023

سعر الدولار اليوم السبت خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق الموافق 8 يوليو 2023، استقرار خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقر خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يوليو في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 شهد استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 7-7-2023

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

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