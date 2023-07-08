سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8-7-2023

سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8-7-2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين مؤخرا عبر المنصات الإلكترونية حيث تعد العملة الأمريكية العملة العالمية للتبادل التجاري الدولي والتي تؤثر تأثيراً كبيراً في أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق.



سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8-7-2023

استقرار في سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8-7-2023 في كافة البنوك المصرية وشركات الصرافة وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق للعملات وهي كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

بلغ الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد.

استقر الدولار الأمريكي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

قدر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري بنحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

يتداول عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بنحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 33.59 جنيه للشراء و 33.7 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني نحو 39.38 جنيه للشراء و 39.51 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

سُعر الدينار الكويتي بنحو 100.33 جنيه للشراء و 100.73 جنيه للبيع.

قدر الدرهم الإماراتي بنحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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