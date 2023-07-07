حصاد الأرز.. أصحاب محلات يكشفون لـ"الدستور" أسباب انخفاض الأسعار

تراجعت أسعار الأرز خلال الأيام الماضية، حيث انخفض سعر الأرز بمعدل يتراوح من ٥ لـ٣ جنيهات، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المواطنين للإقبال على شراء الأرز بكميات كبيرة قبل أن يرتفع سعره مجددًا، وسط توقعات كبيرة من قِبَل أصحاب المحال التجارية بعدم ارتفاعه مرة أخرى.

ورصد "الدستور" أسعار الأرز في منطقتيّ الهرم وفيصل التابعتين لمحافظة الجيزة، صباح اليوم، إذ تراوح سعر الكيلو الواحد من الأرز المصري بين ٢٥ و٢٧ جنيهًا.

والتقى "الدستور" عددًا من أصحاب المحال التجارية؛ للوقوف على أسباب انخفاض أسعار الأرز المصري.

في هذا السياق، قال أحمد عبدالله، أحد أصحاب المحال التجارية في شارع الأربعين في منطقة الملكة التابعة لحي فيصل في محافظة الجيزة، إن أسعار الأرز المصري انخفضت خلال الفترة الماضية بسبب موسم الحصاد الذي أدى إلى توافر الأرز بكميات كبيرة.

وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض سعر الأرز مرة أخرى خلال الأيام المقبلة ليصل إلى ٢٣ و٢١ جنيهًا، ليكسر حاجز الـ٢٥ جنيهًا التي وقف عندها منذ بدء موسم الحصاد.

وتابع صاحب أحد المحال التجارية في شارع الأربعين في منطقة الملكة التابعة لحي فيصل في محافظة الجيزة أن الإقبال كبير جدًا على الأرز المصري بسبب تراجع سعره، مضيفًا: "نزل من فترة في السوق أرز هندي وفلبيني، وغيرهم، بس ده كله مكنش مناسب لرغبة المصريين".

وقال جمال عبدالرازق، أحد أصحاب المحال التجارية في شارع عزالدين عمر في منطقة ترسا، التابعة لحي الهرم في محافظة الجيزة، إن الإقبال كبير جدًا على الأرز المصري بعد انخفاضه، مشيرًا إلى أن سعر الأرز انخفض خلال موسم الحصاد.

images (24)

images (26)

images (25)