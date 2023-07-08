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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 8-6-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، استقر خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل"، خلال الفترة الماضية، نظرًا لارتباطه ببعض أسعار السلع في الأسواق.

سعر الدولار اليوم السبت خلال منتصف التعاملات 

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق الموافق 8 يوليو 2023، استقرار خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقر خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8-7-2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يوليو في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023 شهد استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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