أسعار مواد البناء| سعر طن الحديد اليوم الاربعاء 12 يوليو
شهد سعر طن الحديد اليوم الاربعاء 12 يوليو حالة من الاستقرار لسعر طن الحديد في السوق المصري تسليم أرض المصنع ، حيث بلغت نسبة التراجع ما بين 2000 إلي 2500 جنيها خلال الفترة الماضية بالسوق المحلي بمختلف الشركات المصرية المنتجة لصناعية حديد التسليح ، مما أدى إلى ارتفاع حركة التشييد والبناء.
سعر طن الحديد اليوم في مصر
ويرصد الموقع الإلكتروني لـ" الدستور " أسعار الحديد خلال فترة الظهيرة
|نوع المنتج
|السعر
|سجل سعر طن حديد عز
|38.300 ألف جنيه
|بلغ سعر طن حديد المصريين
|37.600 ألف جنيه
|واصل سعر طن حديد بشاي
|37.600 ألف جنيه
|وجاء سعر طن حديد العشري
|38000 الف جنيه
|وبلغ سعر طن حديد المراكبي
|37.500 ألف جنيه
|وسجل سعر طن حديد العتال
|35.600 ألف جنيه
|وسجل سعر طن حديد المعادي
|34.600 ألف جنيه
|وبلغ سعر طن حديد الجارحي
|37.000 ألف جنيه
|وجاء سعر طن حديد الكومي
|36.600 ألف جنيه
|واوصل سعر طن حديد العلا
|36.000 الف جنيه
|وبلغ سعر طن حديد ستيل
|36.500 ألف جنيه
|وجاء سعر طن حديد عطية
|35.600 ألف جنيه
ويذكر أن شهد الصادرات المصرية لحديد التسليح الزوايا والاسلاك المصنوعة من الحديدة خلال الربع الأول من العام الجاري خلال شهر فبراير بقيمة 10 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 بقيمة 56 مليون دولار .
سعر المتر مكعب للرملة
سجل سعر المتر المكعب للركلة الناعمة ما بين 75 إلى 85 جنيها
بينما جاء سعر المتر المكعب للرمل الخشن مابين 85 إلى 95 جنيها
سعر المتر المكعب للزلط
سجل سعر المتر مكعب لزلط عادة بقيمة 190 جنيها دون تكاليف النقل
وبينما بلغ سعر المتر المكعب زلط فيتو بقيمة 275 جنيها دون تكلفة النقل
وجاء سعر المتر المكعب لزلط مخصوص بقيمة 200 جنيها
بينما سجل سعر متر زلط سن 2 مقاس 22 بقيمة 210 جنيها .
جاءت أسعار الزلط نظرا لارتفاع أسعار المواد البترولية التي تدخل في عملية إنتاج الزلط