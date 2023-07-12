ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء| سعر طن الحديد اليوم الاربعاء 12 يوليو

حديد التسليح
حديد التسليح

شهد سعر طن  الحديد اليوم الاربعاء 12 يوليو حالة من الاستقرار لسعر طن  الحديد في السوق المصري  تسليم أرض المصنع  ، حيث  بلغت نسبة التراجع ما بين 2000 إلي 2500 جنيها خلال الفترة الماضية بالسوق المحلي بمختلف الشركات المصرية المنتجة لصناعية حديد التسليح ، مما أدى إلى ارتفاع حركة التشييد والبناء. 

سعر طن الحديد اليوم في مصر 

ويرصد الموقع الإلكتروني لـ" الدستور " أسعار الحديد خلال فترة الظهيرة 

نوع المنتج السعر 
سجل سعر طن حديد عز 38.300 ألف جنيه 
بلغ سعر طن حديد المصريين 37.600 ألف جنيه 
واصل سعر طن حديد بشاي 37.600 ألف جنيه 
وجاء سعر طن حديد العشري 38000 الف جنيه 
وبلغ سعر طن حديد المراكبي 37.500 ألف جنيه 
وسجل سعر طن حديد العتال 35.600 ألف جنيه 
وسجل سعر طن حديد المعادي 34.600 ألف جنيه 
وبلغ سعر طن حديد الجارحي 37.000 ألف جنيه 
وجاء سعر طن حديد الكومي 36.600 ألف جنيه 
واوصل سعر طن حديد  العلا 36.000 الف جنيه 
وبلغ سعر طن حديد ستيل 36.500 ألف جنيه 
وجاء سعر طن حديد عطية 35.600 ألف جنيه 

ويذكر أن شهد الصادرات المصرية لحديد التسليح  الزوايا والاسلاك المصنوعة من الحديدة خلال الربع الأول من العام الجاري  خلال شهر فبراير بقيمة 10 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 بقيمة 56 مليون دولار . 

كم أسعار مواد البناء؟.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 11-7-2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 8-7-2023

سعر المتر مكعب للرملة 

سجل سعر المتر المكعب للركلة الناعمة ما بين 75 إلى 85 جنيها 

بينما جاء سعر المتر المكعب للرمل الخشن مابين 85 إلى 95 جنيها 

سعر المتر المكعب للزلط 

سجل سعر المتر مكعب لزلط عادة بقيمة 190 جنيها  دون تكاليف النقل 

وبينما بلغ سعر المتر المكعب  زلط فيتو  بقيمة 275 جنيها دون تكلفة النقل 

وجاء سعر المتر المكعب لزلط مخصوص بقيمة 200 جنيها 

بينما سجل سعر متر زلط سن 2 مقاس 22 بقيمة 210 جنيها . 

جاءت أسعار الزلط نظرا لارتفاع أسعار المواد البترولية التي تدخل في عملية إنتاج الزلط 

الحديد 12 يوليو المصرى السوق سعر طن الحديد اليوم

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بيان حكومى بشأن موعد بدء العام الدراسى الجديد

بالأسماء.. قائمة المرشحين لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان بطنطا

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس

لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

محمد عواد يضع شرطين لتجديد عقده مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى