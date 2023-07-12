أسعار مواد البناء| سعر طن الحديد اليوم الاربعاء 12 يوليو

شهد سعر طن الحديد اليوم الاربعاء 12 يوليو حالة من الاستقرار لسعر طن الحديد في السوق المصري تسليم أرض المصنع ، حيث بلغت نسبة التراجع ما بين 2000 إلي 2500 جنيها خلال الفترة الماضية بالسوق المحلي بمختلف الشركات المصرية المنتجة لصناعية حديد التسليح ، مما أدى إلى ارتفاع حركة التشييد والبناء.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

ويرصد الموقع الإلكتروني لـ" الدستور " أسعار الحديد خلال فترة الظهيرة

نوع المنتج السعر سجل سعر طن حديد عز 38.300 ألف جنيه بلغ سعر طن حديد المصريين 37.600 ألف جنيه واصل سعر طن حديد بشاي 37.600 ألف جنيه وجاء سعر طن حديد العشري 38000 الف جنيه وبلغ سعر طن حديد المراكبي 37.500 ألف جنيه وسجل سعر طن حديد العتال 35.600 ألف جنيه وسجل سعر طن حديد المعادي 34.600 ألف جنيه وبلغ سعر طن حديد الجارحي 37.000 ألف جنيه وجاء سعر طن حديد الكومي 36.600 ألف جنيه واوصل سعر طن حديد العلا 36.000 الف جنيه وبلغ سعر طن حديد ستيل 36.500 ألف جنيه وجاء سعر طن حديد عطية 35.600 ألف جنيه

ويذكر أن شهد الصادرات المصرية لحديد التسليح الزوايا والاسلاك المصنوعة من الحديدة خلال الربع الأول من العام الجاري خلال شهر فبراير بقيمة 10 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 بقيمة 56 مليون دولار .

سعر المتر مكعب للرملة

سجل سعر المتر المكعب للركلة الناعمة ما بين 75 إلى 85 جنيها

بينما جاء سعر المتر المكعب للرمل الخشن مابين 85 إلى 95 جنيها

سعر المتر المكعب للزلط

سجل سعر المتر مكعب لزلط عادة بقيمة 190 جنيها دون تكاليف النقل

وبينما بلغ سعر المتر المكعب زلط فيتو بقيمة 275 جنيها دون تكلفة النقل

وجاء سعر المتر المكعب لزلط مخصوص بقيمة 200 جنيها

بينما سجل سعر متر زلط سن 2 مقاس 22 بقيمة 210 جنيها .

جاءت أسعار الزلط نظرا لارتفاع أسعار المواد البترولية التي تدخل في عملية إنتاج الزلط