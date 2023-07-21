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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبو: فنان شهير وراء اختيار الاسم .. و أخويا اسمه "إبو"

الفنان “أبو”
الفنان “أبو”

كشف الفنان “أبو” عن سبب تسميته بهذا الإسم، رغم أن اسمه الحقيقي محمد أبو العنين.

وقال: "أبو العنين" اسم ثقيل هجائيًا وكان اسم صعب على الأطفال الصغيرة، فأصبح اسمي أنا وأخويا  أبو1، وأبو2، وبعد ذلك أصبح اسم أخويا إبّو.

وأضاف “أبو” خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفنان هشام ماجد هو من أطلق علي اسم “أبو” عندما كنا في المدرسة، وكنا قاعدين جنب بعض في الباص طول عمرنا، لحد ما تركت المدرسة في أولى ثانوي".

وأشار إلى  أن  اسم "أبو" لم يكن غريبًا بالنسبة له، لأنه كان معتاد عليه، معقبًا: "لم أدرك أن الاسم غريب إلا عندما نزلت أغنية "3 دقات" لـ يسرا وأبو، فبدأت الناس تعلق على الاسم". 

وأكد الفنان "أبو" أنه كان موظفًا بشركة “مالتي ناشونال”، إلا أنه لم يتردد في السعى وراء حلمه.

وتابع: "أكتر حاجة كنت بعاني منها في الأول كانت الإحباط واليأس، وكان دائماً هناك صورة في ذهني للشخص الذي ظل يحفر كثيرًا ليجد الجوهرة لكنه في الدقيقة الأخيرة تركها ورحل قبل أن يجدها، حكايتي كلها كانت في الاستمرارية، اللي عايز يوصل لحاجة وينجح يجب ألا يزهق ولا ييأس".

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