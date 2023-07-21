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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفلين وإصابة شاب فى حريق شقة ببولاق الدكرور

جثة
جثة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة المساكن في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة شاب.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة المساكن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده. 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية الإخماد.

وبالفحص بين إصابة طفلين عمرهما 3،4 سنوات وشاب يدعى “محمد فرج” 19 سنة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكن الطفلان فارقا الحياة لدى وصولهما المستشفى، ويخضع الشاب للعلاج بمستشفى أم المصريين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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