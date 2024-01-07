الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الأول 2024

امتحانات
امتحانات

ننشر لكم جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الأول 2024، حيث يبحث الكثير من طلاب الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، بالتزامن مع بدء امتحانات نصف العام.

لذا نستعرض لكم خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الأول 2024 في القاهرة وبعض المحافظات.

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024

وفي هذا الإطار، بدأت امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 2 يناير، وتستمر حتي يوم 16 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي 2024 القاهرة

وفي هذا الجانب، يستطيع طلاب وطالبات الصف الأول الاعدادي محافظة القاهرة الإطلاع علي جدول امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، جاء كالآتي:

يوم الثلاثاء 2 يناير 2023: امتحان مادتي التربية الدينية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
يوم الأربعاء 3 يناير 2024: امتحان مادة التربية الفنية.
يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، واللغة الإنجليزية.
يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات أولي إعدادي 2024 محافظة الشرقية

وفيما يلي نستعرض لطلاب وطالبات الصف الأول الاعدادي محافظة الشرقية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، جاء علي النحو التالي:

يوم الثلاثاء 2 يناير: امتحان مادة اللغة العربية، وامتحان مادة التربية الدينية.
يوم الخميس 4 يناير: امتحان مادة الهندسة وامتحان مادة اللغة الإنجليزية.
يوم السبت 13 يناير: امتحان مادة الجبر والإحصاء وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
يوم الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة العلوم وامتحان مادة التربية الفنية ومادة الكمبيوتر.

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جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي ترم أول 2024 المنيا

وفي هذا الصدد، نوفر لطلاب وطالبات الصف الأول الاعدادي الترم الأول 2023-2024، محافظة المنيا، جدول امتحانات نصف العام، جاء علي النحو التالي:

يوم الخميس 11 يناير: امتحان اللغة عربية، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
يوم السبت 13 يناير: امتحان علوم، والتربية الفنية.
يوم الأحد 14 يناير: امتحان لغة أجنبية، وهندسة.
يوم الاثنين 15 يناير: امتحان جبر وإحصاء، وتربية دينية.
يوم الثلاثاء 16 يناير: امتحان دراسات اجتماعية، وتربية رياضية.

جدول امتحانات أولي إعدادي 2024 كفر الشيخ

وفي سياق آخر، جاء جدول امتحانات نصف العام الدراسي الاول 2023-2024، محافظة كفر الشيخ، علي النحو التالي:

يوم الخميس 11 يناير 2024: مادتي اللغة العربية، والحاسب الآلي.
يوم السبت الموافق 13 يناير 2024: مادتي العلوم، والهندسة.
يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024: مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.
يوم الأثنين الموافق 15 يناير 2024: مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.
يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024: مادة جبر وإحصاء.

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