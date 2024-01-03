الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية لجميع المواد

امتحانات
امتحانات

تصدر رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية لجميع المواد للفصل الدراسي الأول 2023-2024 قائمة بحث الكثير من طلاب وطالبات خامسة ابتدائي خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع بدء امتحانات الترم الأول اليوم في المديريات التعليمية بجميع المحافظات.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 

أعلنت المديريات التعليمية بدء  امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول اليوم الأربعاء في جميع المحافظات، وفقًا للجداول المعتمدة بكل محافظة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية للفصل الدراسي الأول في جميع المواد عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على الطلاب والطالبات في التدريب على الامتحانات.

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية

ويمكن تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية للترم الأول في جميع المواد الدراسية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا.
  • ثانيًأ: اختيار أيقونة المنصات التعليمية.
  • ثالثأ: الضغط على أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني.
  • رابعًا: اكتب المرحلة الابتدائية.
  • خامسًا: اختر الصف الخامس الابتدائي.
  • سادسًا: اختر نماذج اختبارات أو اختيار أيقونة التحميل المباشر من هنا.
  • سابعًا: ستظهر لك نماذج قابلة للاستعراض أو التحميل خاصة بكل مادة.
  • أخيرًا: اختر استعراض أو تحميل للمادة التي ترغب في تحميلها.

المعتمد رسميًا.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

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مواصفات ورقة "العربي" الامتحانية لطلاب الصف الخامس الابتدائي

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول 

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة الجيزة، قد أعلنت اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول للمدارس العربي واللغات على النحو التالي:-

  • يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
  • يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.
  • يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.
  • يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، ICT.
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