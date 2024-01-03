تصدر رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية لجميع المواد للفصل الدراسي الأول 2023-2024 قائمة بحث الكثير من طلاب وطالبات خامسة ابتدائي خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع بدء امتحانات الترم الأول اليوم في المديريات التعليمية بجميع المحافظات.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

أعلنت المديريات التعليمية بدء امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول اليوم الأربعاء في جميع المحافظات، وفقًا للجداول المعتمدة بكل محافظة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية للفصل الدراسي الأول في جميع المواد عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على الطلاب والطالبات في التدريب على الامتحانات.

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية

ويمكن تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية للترم الأول في جميع المواد الدراسية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا.

ثانيًأ: اختيار أيقونة المنصات التعليمية.

ثالثأ: الضغط على أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني.

رابعًا: اكتب المرحلة الابتدائية.

خامسًا: اختر الصف الخامس الابتدائي.

سادسًا: اختر نماذج اختبارات أو اختيار أيقونة التحميل المباشر من هنا.

سابعًا: ستظهر لك نماذج قابلة للاستعراض أو التحميل خاصة بكل مادة.

أخيرًا: اختر استعراض أو تحميل للمادة التي ترغب في تحميلها.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة الجيزة، قد أعلنت اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول للمدارس العربي واللغات على النحو التالي:-