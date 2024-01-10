الأربعاء 10 يناير 2024
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مع بدايته.. 85 مناسبة يحتفل بهم الأقباط في شهر طوبة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم ببداية شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية الذي سمي بهذا الاسم نسبة للإله (أمسو أو طوبيا) أي الأسمى أو الأعلى أو اله المطر الذي سميت باسمه مدينة طيبة بالأقصر ومعناها غسيل أو تطهير ويسمى أيضاً "خم" وهو شكل من أشكال أمون رع إله طيبة بمصر العليا أو إله نمو الطبيعة لأن فيه يكثر المطر وتخصب الأرض .

ومن أمثال الشهر: طوبة تخلى الصبية كركوبة من كثرة البرد والرطوبة، وطوبة أبو البرد والعنوبة (الآلام)، وأشهر ما يمتاز به هو ماء طوبه

85 مناسبة يحتفل بهم الأقباط في شهر طوبة

1- استشهاد القديس استفانوس رئيس الشمامسة

2- استشهاد القديس لاونديانس

3- استشهاد القديسين ديسكورس و اخيه آسكلابيون بـ أخميم

2- نياحة البابا ثاؤناس البطريرك السادس عشر من البطاركة الأقباط

5- استشهاد القديس غلييكوس اسقف أوسيم

6-  نياحة القديس الانبا ثاؤنه

8- استشهاد أطفال بيت لحم

9- نياحة القديس يوحنا الأنجيلى سنة 100 ميلادية

10- استشهاد القديس أوساعينوس الجندي أيام الملك يوليانس

11- استشهاد القديس بنكاروس من فارس

12- نياحة البابا ثيؤدوسيوس البطرك التاسع و السبعون من البطاركه المصريون

13- نياحة البابا متاؤس الأول السابع و الثمانون

14- عيد ختان السيد المسيح

15- تذكار صعود إيليا النبي الى السماء حي

16- نياحة البابا ميركيانوس الثامن من بطاركة الكنيسة المصرية

17- نياحة البابا مرقس الثالث بابا الأسكندرية 73

18- نياحة البابا غبريال الثالث البطريرك السابع و السبعون

19- نياحة القديس باسليوس الكبير رئيس اساقفة قيصريه الكبادوك

20- تكريس كنيسة الشهيد أسحق الدفراوي

21- نياحة القديس سالبطرس بابا روما

22- عودة رأس القديس مار مرقص الرسول

23- نياحة البابا اندونيقوس السابع و الثلاثون من البطاركة الاقباط

24- نياحة البابا بنيامين الأول الثامن والثلاثون من بطاركة مصر

25- نياحة البابا زخارياس الرابع و الستون

26- نياحة البابا غبريال الخامس الثامن و الثمانون

27- تذكار تكريس كنيسة القديس مقاريوس الكبير

28- نياحة القديس انبا أبرام رفيق الأنبا جورجي

29- نياحة القديس ابافيس

30- برمون عيد الغطاس المجيد

31- نياحة القديس يسطوس تلميذ إنبا صموئيل المعترف

32- عيد الظهور الإلهى

33- نياحة البابا يؤأنس السادس الرابع و السبعون

34- نياحة البابا بنيامين الثانى ال82

35- ثانى أيام عيد الغطاس المجيد

36- التذكار الشهري للملاك ميخائيل

37- استشهاد القديس تادروس المشرقي

38- استشهاد القديس أنا طوليوس

39- عيد عرس قانا الجليل

40- استشهاد القديسة دميانه

41- نياحة القديس ثاؤفيلوس الراهب

42- نياحة القديس أرشليدس الراهب المجاهد

43- استشهاد القديسة مهراتي (الشهيدة مهرائيل)

44- نياحة القديس مكسيموس أخى دوماديوس

45- نياحة عوبيديا النبي

46- نياحة القديس أغريغوريوس أخى دوماديوس

47- استشهاد القديس فيلوثاؤس من أنطاكية

48- نياحة البابا يوأنس الرابع الثامن و الأربعون من الباوات الأقباط

49- نياحة القديس دوماديوس أخو مكسيموس

50- نياحة القديس الأنبا يوساب الابح اسقف جرجا

51- نياحة القديس يعقوب أسقف نصين

52- تذكار مريم و مرثا أختا لعازر حبيب يسوع

53- نياحة القديس أنبا أندراوس أبو الليف بـ نقادة

54- وجود اعضاء القديسين أباهور و بيسوري و أمبيرة أمهما بالقرن الثالث الميلادى

55- نياحة القديس بروخس احد السبعين رسولا

56- تكريس كنيسة القديس أبا كلوج القس

57- استشهاد القديس بهنا والأنبا كلوج القس

58- تذكار تكريس كنيسة القديس يوحنا صاحب الأنجيل الذهب

59- نياحة والدة الاله القديسة مريم العذراء

60- نياحة القديس غريغوريوس أخ القديس باسليوس الكبير

61- نياحة القديسة أيلارية أبنة الملك زينون

62- نياحة القديس العظيم انبا آنطونيوس آب الرهبنة في العالم

63- استشهاد القديس تيموثاويس أسقف أفسس تلميذ القديس بولس الرسول

64- نياحة البابا كيرلس الرابع ابى الإصلاح البطريرك العاشر بعد المائة

65- نياحة القديسة ماريم الحبيسه الناسكه

66- استشهاد القديس بسادة القس

67- نياحة القديس بطروس العابد

68- استشهاد القديس أسكلاس المجاهد

69- استشهاد التسعة و أربعون شهيدا شيوخ شيهيت

70- استشهاد القديس باجوش

71- نياحة القديسة انسطاسيه

72- استشهاد القديس ابوفام الجندي الاوسيمي

73- استشهاد القديس سيرابيون

74- نقل جسد القديس تيموثاؤس تلميذ معلمنا القديس بولس الرسول

75- تذكار رئيس الملائكة سورييل

76- استشهاد القديس كاوؤ

77- استشهاد القديس إكليمندس اسقف أنقره

78- استشهاد القديس فيلياس اسقف تمي الأمديد

79- نياحة القديسة أكساني الروميه

80- نياحة القديس سرياكوس المجاهد

81- نياحة القديس انبامينا الناسك

82- تذكار الاعياد السيدية الثلاثة البشارة والميلاد والقيامة

83- استشهاد العذارى بستيس و هلبيس و أغابى و أمهن صوفيه

84- نياحة البابا مينا الاول السابع و الاربعون من البطاركة المصريون

85- نياحة القديس أبراهيم المتوحد

احتفالات الكنيسة الكنائس في مصر البابا تواضروس الكنيسة القبطية الكنيسة الكاثوليكية الروم الارثوذكس

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