"بداية الساقعة".. انهارده كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ننشر انهارده كام طوبة 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس 11-1-2024، حيث يطرح الكثير المهتمين بالتقويم القبطي علي مدي الشعر الخامس من الشهور المصرية القديمة، التي يربط بالزراعة الحصاد، وعليه بحالة الطقس.

انهارده كام طوبة 2024

اليوم الخميس يوافق 2 طوبة 1740ق، في التاريخ القبطي، بدأ شهر طوبة أمس الموافق 10 يناير، ويستمر لمدة 30 يوم، حتي يوم 7 فبراير.

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الخميس:

يوافق 11 يناير 2024، في التاريخ الميلادي.

يوافق 29 جماد آخر 1445، في التاريخ الهجري.

يوافق 2 طوبة 1740، في التاريخ القبطي.

تقويم شهر طوبة بما يوافقه من شهر الميلادي

وفي هذا الإطار، نعرض لكم خلال النقاط التالية تقويم شهر طوبة بالتاريخ وما يوافقه من التاريخ الميلادي:

يوم 9 يناير: يوافق 1 طوبة.

يوم 10 يناير: يوافق 2 طوبة.

يوم 11 يناير: يوافق 3 طوبة.

يوم 12 يناير: يوافق 4 طوبة.

يوم 13 يناير: يوافق 5 طوبة.

يوم 14 يناير: يوافق 6 طوبة.

يوم 15 يناير: يوافق 7 طوبة.

يوم 16 يناير: يوافق 8 طوبة.

يوم 17 يناير: يوافق 9 طوبة.

يوم 18 يناير: يوافق 10 طوبة.

يوم 19 يناير: يوافق 11 طوبة.

يوم 20 يناير: يوافق 12 طوبة.

يوم 21 يناير: يوافق 13 طوبة.

يوم 22 يناير: يوافق 14 طوبة.

يوم 23 يناير: يوافق 15 طوبة.

يوم 24 يناير: يوافق 16 طوبة.

يوم 25 يناير: يوافق 17 طوبة.



يوم 26 يناير: يوافق 18 طوبة.

يوم 27 يناير: يوافق 19 طوبة.

يوم 28 يناير: يوافق 20 طوبة.

يوم 29 يناير: يوافق 21 طوبة.

يوم 30 يناير: يوافق 22 طوبة.

يوم 31 يناير: يوافق 23 طوبة.

يوم 1 فبراير: يوافق 24 طوبة.

يوم 2 فبراير: يوافق 25 طوبة.

يوم 3 فبراير: يوافق 26 طوبة.

يوم 4 فبراير: يوافق 27 طوبة.

يوم 5 فبراير: يوافق 28 طوبة.

يوم 6 فبراير: يوافق 29 طوبة.

يوم 7 فبراير: يوافق 30 طوبة.

كام يوم باقي علي شهر رمضان 2024

تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا، وبذلك يتبقى حوالى 59 يوما على أول أيامه.

كام يوم باقي علي عيد الفطر المبارك 2024

تفصلنا أيام معدودة على عيد الفطر المبارك 2024، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يهل علينا خلال أيام، ليأتي بعده العيد بفرحته الخاصة التي تغمر قلوب الجميع، لذا يتبقى 89 يوم.

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