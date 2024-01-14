"النواب" يحدد موعد مناقشة 3 طلبات موجهة إلى الحكومة بجلسة الثلاثاء

وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضم 3 طلبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة للمناقشة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، والتي تشهد جلسة رقابية بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية.

جاءت الطلبات على النحو التالي، العضو فتحي قنديل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر طن قصب السكر، و الطلب الثاني من العضو سناء السعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، و الثالث من العضو مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن موجبات مواجهة آثار التضخم الاقتصادي.

مجلس النواب يواجه وزير التموين بـ 98 أداة رقابية

وخصص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة الثلاثاء المقبل، لمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي بـ 98 أداة رقابية.

وتضمنت التحركات البرلمانية التي يواجه بها أعضاء مجلس النواب، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الإستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

إحالة قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية"، كما أحال رئيس المجلس عدد ( 4 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:

أ - قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.