سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14-1-2024 مقابل الجنيه المصري 

يكثر البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية من كثير من المواطنين الذين استعدوا لأداء فريضة العمرة في خلال شهر رجب الجاري وكذلك شهري شعبان ورمضان.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاحد 14/1/2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 8.2142 جنيه وللبيع 8.2613 جنيه.



في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.22 جنيه.



في معاملات بنك مصر سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

في معاملات بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 8.20 جنيه وللبيع 8.25 جنيه.



في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 3.7500 للريال الواحد في معاملات البنك المركزي السعودي.



أسعار العملات اليوم



يورو

33.8390 جنيه للشراء

33.9956 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.3539 جنيه للشراء

39.5248 جنيه للبيع

دولار كنـدى

23.0621 جنيه للشراء

23.1674 جنيه للبيع

كرون دنماركي

4.5383 جنيه للشراء

4.5584 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9881 جنيه للشراء

3.0016 جنيه للبيع

كرون ســويدى

3.0207 جنيه للشراء

3.0341 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

36.2459 جنيه للشراء

36.4176 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.2002 جنيه للشراء

21.2949 جنيه للبيع



دينــار كويتى

100.3194 جنيه للشراء

100.7799 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3922 جنيه للشراء

8.4303 جنيه للبيع

دولار أسترالي

20.6850 جنيه للشراء

20.7794 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7696 جنيه للشراء

82.1291 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0705 جنيه للشراء

80.4181 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4520 جنيه للشراء

8.4904 جنيه للبيع

دينـار أردني

43.4185 جنيه للشراء

43.6774 جنيه للبيع

يوان صينى

4.3055 جنيه للشراء

4.3245 جنيه للبيع

