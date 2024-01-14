الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14-1-2024 مقابل الجنيه المصري 

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يكثر البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية من كثير من المواطنين الذين استعدوا لأداء فريضة العمرة في خلال شهر رجب الجاري وكذلك شهري شعبان ورمضان.

 

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاحد 14/1/2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

 

في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 8.2142 جنيه وللبيع 8.2613 جنيه.
 

في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 8.19  جنيه وللبيع 8.22  جنيه.
 

في معاملات بنك مصر سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.22 جنيه.

 

 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 

 

في معاملات بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 8.20  جنيه وللبيع 8.25  جنيه.
 

في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للشراء 8.19 جنيه وللبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

سجل سعر الريال السعودي مقابل  الدولار الأمريكي 3.7500 للريال الواحد في معاملات البنك المركزي السعودي.
 

تقارير دولية: الدولار يحقق أعلى مكاسب.. وتراجع جديد لليورو والاسترلينى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

أسعار العملات اليوم 
 

يورو
33.8390 جنيه للشراء 
33.9956 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.3539 جنيه للشراء 
39.5248 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 
23.0621 جنيه للشراء 
23.1674 جنيه للبيع 

كرون دنماركي
4.5383 جنيه للشراء 
4.5584 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9881 جنيه للشراء 
3.0016 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
3.0207 جنيه للشراء 
3.0341 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
36.2459 جنيه للشراء 
36.4176 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
21.2002 جنيه للشراء 
21.2949 جنيه للبيع 
 

دينــار كويتى
100.3194 جنيه للشراء 
100.7799 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3922 جنيه للشراء 
8.4303 جنيه للبيع 

دولار أسترالي 
20.6850 جنيه للشراء 
20.7794 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
81.7696 جنيه للشراء 
82.1291 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0705 جنيه للشراء 
80.4181 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى 
8.4520 جنيه للشراء 
8.4904 جنيه للبيع 

دينـار أردني 
43.4185 جنيه للشراء 
43.6774 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.3055 جنيه للشراء 
4.3245 جنيه للبيع 
 

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