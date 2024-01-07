سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

البحث عن سعر الريال السعودي في مصر من أكثر الموضوعات أهمية مع استعداد الكثير من المعتمرين لأداء فريضة العمرة في شهر رجب الذي يحين موعده خلال أيام قليلة ويستحب الكثيرون من أداء هذه الفريضة لذلك يبحثون عن تحويلات العملة.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-1-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في البنك المركزي المصري

8.2197 جنيه للشراء و8.2552 جنيه للبيع



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع





سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي مقابل الدولار



ما زال يستقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 3.7500 للريال الواحد وفق البنك المركزي السعودي.







سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 3.817 ليرة سورية

سعر 5 ريال سعودي 19.085 ليرة سورية



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