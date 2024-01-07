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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

البحث عن سعر الريال السعودي في مصر من أكثر الموضوعات أهمية مع استعداد الكثير من المعتمرين لأداء فريضة العمرة في شهر رجب الذي يحين موعده خلال أيام قليلة ويستحب الكثيرون من أداء هذه الفريضة لذلك يبحثون عن تحويلات العملة.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-1-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري. 


سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه  اليوم الاحد في البنك المركزي المصري 
8.2197 جنيه للشراء و8.2552 جنيه للبيع 
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري

8.19  جنيه للشراء و8.22  جنيه للبيع
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في بنك مصر   

8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

 
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في بنك الإسكندرية 

8.21  جنيه للشراء و8.25  جنيه للبيع
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في بنك قناة السويس 

8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في بنك القاهرة 
8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار
 

ما زال يستقر سعر الريال السعودي مقابل  الدولار الأمريكي 3.7500 للريال الواحد وفق البنك المركزي السعودي.
 

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سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 3.817 ليرة سورية 

سعر 5 ريال سعودي 19.085 ليرة سورية 
 

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اسعار العملات اليوم في مصر
 

اسعار العملات اليوم في مصر.. دولار أمريكى
30.8272 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. يورو
33.7465 جنيه للشراء 
33.9027 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. جنيــه إسترليـنى
39.1289 جنيه للشراء 
39.2988 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. دولار كنـدى 
23.1088 جنيه للشراء 
23.2143 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. كرون دانمركى
4.5245 جنيه للشراء 
4.5444 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. كرون نرويجى
2.9937 جنيه للشراء 
3.0074 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. كرون ســويدى
3.0128 جنيه للشراء 
3.0264 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. فرنك سويسرى 
36.2331 جنيه للشراء 
36.4047 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. 100 ين يابانى
21.3692 جنيه للشراء 
21.4647 جنيه للبيع 
 

اسعار العملات اليوم في مصر.. دينــار كويتى
100.2314 جنيه للشراء 
100.6914 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. درهم اماراتى
8.3934 جنيه للشراء 
8.4296 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. دولار اســـترالى 
20.7405 جنيه للشراء 
20.8351 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. دينــار البحــرين
81.7588 جنيه للشراء 
82.1226 جنيه للبيع 

اسعار العملات اليوم في مصر.. ريـــال عمـــانى
80.0685 جنيه للشراء 
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اسعار العملات اليوم في مصر.. ريـــال قطــــرى
8.4576 جنيه للشراء 
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