السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم السبت 6-1-2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم السبت في مصر 2024 استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، وتصدر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 تحديث يومي

عادة يرتبط سعر صرف الدولار ببعض السلع في السوق المحلي، لذا يستعرض "الدستور" خلال السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات بعد تصدره التريند ومحركات البحث على جوجل.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم الدستور لقراءه يوميًا خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقرت سعر العملة الأمريكية اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

كما شهدت سعر العملة الأمريكية في بنك مصر، اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.  

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

أما في البنك الأهلي فقد سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

وشهدت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024، مقابل الجنيه المصري استقرارًا حيث استقر سعر صرف الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 99.35 جنيه للشراء، و100.40 جنيه للبيع.

ووفقا لتحديثات موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.62 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 38.78 جنيه للشراء، 39.16 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 6-1-2024 فى البنوك

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم السبت مصر البنوك المصرية منتصف التعاملات

مواد متعلقة

وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيس هيئة الاستثمار لبحث تعزيز التعاون المشترك

المشاط تلتقي مسؤولي البنك الدولي لمناقشة الدعم الفني الموجه للشركات المملوكة للدولة

385 مليون دولار من البنك الدولي لبلدان شرق وجنوب افريقيا

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

البنك الدولى: 36 مليون شخص فى منطقة القرن الإفريقى لا يستطعون الحصول على الغذاء

16.7 مليار دولار قروض مقدمة من البنك الدولي لدول شرق أفريقيا

لو فاتك التريند| مدبولي: الدولة تواجه العديد من التحديات.. وإصابة 25 جنديًا إسرائيليًا خلال 24 ساعة

بعد تصدرها محركات بحث جوجل..ماذا تعرف عن أسرة منى الشاذلي؟

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. بدأت بـ صالح العاروري.. إسرائيل تُفعل "نيلي" لاغتيال قادة حماس

تنبيه عاجل من التعليم للمدارس بشأن تخصيص غرف عزل أثناء الامتحانات

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار