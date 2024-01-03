بعد تصدرها محركات بحث جوجل..ماذا تعرف عن أسرة منى الشاذلي؟

تصدرت الإعلامية منى الشاذلي محركات البحث الأولى على جوجل عقب لقائها ببرنامج " AB Talks" الذى يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وكانت الإعلامية أول ضيفة في أولى حلقات البرنامج بعام 2024.

وخلال السطور التالية، نرصد أبرز ماقالته الإعلامية منى الشاذلي عن اسرتها خلال البرنامج، مؤكدة أنها إبنة طبقة متوسطة مصرية، والديها من جيل الستينيات، كان والدها يؤمن بأن تكوين البني آدم هو أهم الأشياء وأن الجوهر أهم من المظهر.

وتابعت قائلة، إن والدها كان يمتلك مكتبة ليست للديكور أو الواجهة فقد كان يوفر لها ولأشقائها ركن خاص لكتب وموسوعات الأطفال بخلاف كتبه الخاصة النادرة، مما أدى إلى نشأتها على حب القراءة خاصة وان والدتها كانت حريصة على ان تعلمهم الكتابة من الصغر وبالتالي كانت مرحلة الدارسة أكثر سهولة بالنسبة لهم.

نشأة منى الشاذلي

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إنها نشأت في اسرة عظيمة محبة للكون وحسن النية في العالم، مؤكدة عن طفولتها عبارة عن محبة وتعلم ومسؤولية، مضيفة أن والدها محمد الشاذلي تطوع فى المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي في عام 1956 رغم أنه غير مطلوب للتجنيد، وأنه كان يمتلك الكثير من الصفات الجيدة فقد كان قمة فى الثقافة وقمة فى البساطة وعدم التفاخر.

وأشارت إلى أنها كانت تريد أن تصبح دكتورة أو مدرسة وتخدم الناس، لكنها من وهي صغيرة كانت تمارس دور المذيعة في المدرسة والجامعة، وعندما دخلت الجامعة الأمريكية كانت كلية الإعلام هي الأقرب لها، وقررت تدخل إعلام كي تعمل في شركة مالتي ناشيونال، مؤكدة أنها كان لديها صديقة كانت تشجعها وتقول لها دائمًا أنها مذيعة.