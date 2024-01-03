الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

16.7 مليار دولار قروض مقدمة من البنك الدولي لدول شرق أفريقيا

البنك الدولي
البنك الدولي

أوضح البنك الدولي أنه في السنة المالية 2023، وافق على تقديم قروض بقيمة 16.7 مليار دولار لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بغرض تمويل 73 عملية تشمل 2.4 مليار دولار من ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير و14.3 مليار دولار من ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية. 

يشمل ذلك 3.8 مليارات دولار من التمويل الجديد لمساعدة البلدان على تعزيز الأمن الغذائي، ويركز عمل البنك في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي على معالجة انعدام الأمن الغذائي، وبناء القدرة على تحمل تغير المناخ، وتعزيز الشمول، وتشجيع التنمية الرقمية. 

أضاف البنك الدولي في تقريره السنوي، أنه من خلال إستراتيجيته للتكامل الإقليمي، قام بتكثيف جهوده الرامية إلى تدعيم التكامل الإقليمي في أفريقيا خلال السنوات المالية 2021-2023، مما ساعد القارة على التعافي من جائحة كورونا وتحقيق تحول اقتصادي. وتساند تلك الإستراتيجية أيضًا الربط الإقليمي، والتجارة وتكامل الأسواق، وتنمية رأس المال البشري وزيادة القدرة على الصمود وهي تركز على الجمع بين بلدان المنطقة والشركاء للتصدي لتحديات الهشاشة المشتركة في القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى.

البنك الدولي: تقديم 1.7 مليار دولار لباكستان للتصدي لخطر الفيضانات

أشار البنك الدولي إلى أنه لا تزال بلدان شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي ترزح تحت وطأة سلسلة من الأزمات، بما في ذلك آثار الغزو الروسي لأوكرانيا، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء، والصدمات المناخية المدمرة، وحالة المديونية الحرجة.

وتشير التقديرات إلى انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمنطقة إلى %3 في 2023 من 3.5% في 2022.

ويواجه اقتصاد المنطقة معوقات بسبب انخفاض معدلات النمو طويل الأجل في أكبر بلدان القارة، مثل جنوب أفريقيا، التي من المتوقع أن يتراجع نشاطها الاقتصادي أكثر في عام 2023 إلى 0.8% مع اشتداد أزمة الطاقة.ومع ذلك، أظهر العديد من البلدان قدرة على الصمود والتحمل، بما في ذلك الكونغو وكينيا ورواندا التي نمت بنسبة 8.6% و5.2% و8.2% في 2022 على التوالي.

وتستطيع البلدان، من خلال تسخير مواردها الطبيعية وسن السياسات المناسبة تحسين استدامة ماليتها العامة وقدرتها على الاستمرار في تحمل الدين.

البنك الدولي السنة المالية 2023 الجنوب الأفريقي أفريقيا المؤسسة الدولية للتنمية

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