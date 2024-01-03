لو فاتك التريند| مدبولي: الدولة تواجه العديد من التحديات.. وإصابة 25 جنديًا إسرائيليًا خلال 24 ساعة

تنوعت أخبار التريند اليوم الأربعاء خلال الساعات الماضية ما بين أخبار اجتماعية وأخرى فنية وأخبار عن غزة، وفي هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

"القاهرة الإخبارية": إصابة 25 جنديًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية فى معارك بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 25 جنديًا خلال الـ24 ساعة الماضية خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

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مدبولي: الدولة تواجه العديد من التحديات أدت إلى زيادة التضخم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هدف الحكومة عدم اتساع فجوة الدعم، معقبا: “بنحاول أن نبقي عليها أو تثبيتها”.

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مصر تطالب بإعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك لتحقيق مصالح شعوب المنطقة

طالبت مصر بإعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك لتحقيق مصالح شعوب المنطقة والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومي للمخاطر والتهديدات، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها.

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قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

عقب الإعلان عن عرض مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي والمقرر إنطلاق أولى حلقاته اليوم، وبدأ الجمهور فى البحث عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة.

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بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم تريند البحث على الموقع الشهير “جوجل” عقب إعلانها الانفصال رسيمًا عن زوجها كريم قنديل بعد زواج استمر لـ3 سنوات.

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برشلونة يُعلن خضوع ماركوس ألونسو لعملية جراحية وتكهنات بمدة الغياب

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، خضوع ماركوس ألونسو، مدافع الفريق، لعملية جراحية عاجلة.

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«فوبيا» رانيا يوسف ونرمين الفقي بتوقيع رءوف عبدالعزيز

أوشك المخرج رءوف عبدالعزيز على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "فوبيا" المكون من ١٥ حلقة، تأليف كل من أحمد عزت، وهشام حمز ومن إنتاج شركة إكسبرت ستوديوز

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